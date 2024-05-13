Румунське "мило". Вихованець "Барселони" перейшов у гранд і відправив грати брата-близнюка
Оборонець бухарестського "Динамо" Едгар Іє насправді може виявитися братом-близнюком – Еделіну Іє.
Про це заявив журналіст Емануель Рошу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.
"Червоно-білі" на початку лютого підписали одного з братів. Менедждмент румунського гранда та офіційні футбольні органи були переконані, що бухарестці оформили трансфер Едгара Іє.
Щоправда, з часом виникли підозри, що до лав "Динамо" прибув Еделіну Іє. По-перше, новачок команди погано спілкувався англійською, хоча в його футбольній біографії були виступи в чемпіонатах Іспанії, Франції, Туреччині та Нідерландів. По-друге, на вимогу показати посвідчення водія португалець відреагував відмовою.
Футболіст із прізвищем Іє на спині встиг зіграти 5 матчів за "Динамо", в яких не відзначився результативними діями. Адміністратор столичного гранда Андрей Ніколеску впевнений, що вони підписала Едгара Іє. Якщо ж виявиться, що насправді на поле виходив Еделіну Іє, то бухарестці як мінімум втратять 8 очок.
Що відомо про братів Іє
Уродженці столиці Гвінеї-Бісау, в 14 років потрапили до академії лісабонського "Спортінга". Талановитіший Едгар у 18 опинився в дублі "Барселони", а Еделіну залишився чекати шансу в Португалії.
Надалі кар'єра не склалася в обох. Завдяки перебуванню в структурі "Барси" (1 матч у Кубку Іспанії за першу команду) Едгар Іє виступав за іменитіші клуби – "Вільярреалі", "Белененсеші", "Ліллі", "Нанті", "Трабзонспорі", Фейєнорді", "Башакшехірі". Тим часом Еделіну грав у нижчих дивізіонах Португалії, Литві та Польщі.
Едгар Іє встиг зіграти 1 поєдинок за португальську збірну, а з 2023 року захищає кольори рідної Гвінеї-Бісау. Натомість Еделіну Іє за національну команду не виступав.
До слова, раніше опублікували графік фіналів Ліги чемпіонів та інших єврокубків.
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