Румунське "мило". Вихованець "Барселони" перейшов у гранд і відправив грати брата-близнюка

Про це заявив журналіст Емануель Рошу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

"Червоно-білі" на початку лютого підписали одного з братів. Менедждмент румунського гранда та офіційні футбольні органи були переконані, що бухарестці оформили трансфер Едгара Іє.

Щоправда, з часом виникли підозри, що до лав "Динамо" прибув Еделіну Іє. По-перше, новачок команди погано спілкувався англійською, хоча в його футбольній біографії були виступи в чемпіонатах Іспанії, Франції, Туреччині та Нідерландів. По-друге, на вимогу показати посвідчення водія португалець відреагував відмовою.

Футболіст із прізвищем Іє на спині встиг зіграти 5 матчів за "Динамо", в яких не відзначився результативними діями. Адміністратор столичного гранда Андрей Ніколеску впевнений, що вони підписала Едгара Іє. Якщо ж виявиться, що насправді на поле виходив Еделіну Іє, то бухарестці як мінімум втратять 8 очок.

Що відомо про братів Іє

Уродженці столиці Гвінеї-Бісау, в 14 років потрапили до академії лісабонського "Спортінга". Талановитіший Едгар у 18 опинився в дублі "Барселони", а Еделіну залишився чекати шансу в Португалії.

Надалі кар'єра не склалася в обох. Завдяки перебуванню в структурі "Барси" (1 матч у Кубку Іспанії за першу команду) Едгар Іє виступав за іменитіші клуби – "Вільярреалі", "Белененсеші", "Ліллі", "Нанті", "Трабзонспорі", Фейєнорді", "Башакшехірі". Тим часом Еделіну грав у нижчих дивізіонах Португалії, Литві та Польщі.

Едгар Іє встиг зіграти 1 поєдинок за португальську збірну, а з 2023 року захищає кольори рідної Гвінеї-Бісау. Натомість Еделіну Іє за національну команду не виступав.