У Румунії пройшли обшуки у справі про фінансування виборчої кампанії, - Reuters

Прокуратура Румунії розслідує фінансування лідера президентського голосування Каліна Джорджеску. Це відбувається після скасування результатів голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні румунські прокурори провели обшуки в декількох об'єктах нерухомості в рамках розслідування можливого незаконного фінансування президентських виборів в країні.
Прокурори не назвали кандидата, чия кампанія розслідується, але документи, розсекречені Радою національної безпеки цього тижня були зосереджені на кампанії Каліна Джорджеску - ультраправого, проросійського критика НАТО.
Джорджеску, який хоче припинити підтримку Румунією України проти російського вторгнення, мав лише однозначну підтримку в соціологічних опитуваннях до першого туру голосування 24 листопада, але в цьому турі вирвався на перше місце, що поставило під сумнів легітимність виборів.
Прокуратура повідомила, що в суботу відбулися три обшуки в центральному місті Брашов.
"Обшуки спрямовані на можливу причетність особи до незаконного фінансування виборчої кампанії одного з кандидатів на посаду президента Румунії шляхом використання грошових сум... які могли бути отримані від вчинення злочинів, а згодом були залучені до процесу відмивання грошей", - йдеться в заяві прокуратури.
Нагадаємо, 24 листопада у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. За результатами голосування, до другого туру вийшли Калін Джорджеску та Єлена Ласконі.
Втім, 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів. Це відбулось після того, як суд розглянув запити, в яких наводилися розсекречені документи, згідно з якими кампанія Джорджеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.
Більше про те, чому анулювали результати виборів у Румунії й що буде далі - у матеріалі РБК-Україна.
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