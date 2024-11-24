У Румунії проходять вибори президента

Сьогодні у Румунії почали обирати нового президента. Виборчі дільниці відчинились о 07:00 за місцевим часом і закриються о 21:00.

У Румунії офіційно зареєстровано трохи більше 19 млн виборців. З них майже мільйон проживає за кордоном. В інших країнах голосування почалося ще в п'ятницю. Загалом для голосування відкрили майже 19 тисяч дільниць.

У першому турі президентських виборів до бюлетенів внесли 14 кандидатів на пост президент. Один з кандидатів, колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан, знявся з виборів. Він закликав підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі.

За даним соцопитувань, лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якого підозрюють у зв'язках з РФ.

Це дев’яті президентські вибори в Румунії після революції 1989 року. За останні 35 років у країні було чотири президенти: Іон Ілієску, Еміль Константінеску, Траян Бесеску та Клаус Йоганніс. Останній був президентом два терміни і не може брати участь у цьогорічних виборах.