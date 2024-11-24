У Румунії проходять вибори президента

Президентські вибори проходять в Румунії у неділю, 24 листопада. Стартував перший тур голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Сьогодні у Румунії почали обирати нового президента. Виборчі дільниці відчинились о 07:00 за місцевим часом і закриються о 21:00.
У Румунії офіційно зареєстровано трохи більше 19 млн виборців. З них майже мільйон проживає за кордоном. В інших країнах голосування почалося ще в п'ятницю. Загалом для голосування відкрили майже 19 тисяч дільниць.
У першому турі президентських виборів до бюлетенів внесли 14 кандидатів на пост президент. Один з кандидатів, колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан, знявся з виборів. Він закликав підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі.
За даним соцопитувань, лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якого підозрюють у зв'язках з РФ.
Це дев’яті президентські вибори в Румунії після революції 1989 року. За останні 35 років у країні було чотири президенти: Іон Ілієску, Еміль Константінеску, Траян Бесеску та Клаус Йоганніс. Останній був президентом два терміни і не може брати участь у цьогорічних виборах.
Нагадаємо, цього року у багатьох країнах проходили президентські або парламентські вибори. Згідно з Конституцією, чергові президентські вибори в Україні мали б відбутися 31 березня 2024 року. Проте під час дії воєнного стану проводити вибори забороненого.
Цього року, зокрема, обрали нового президента США. На виборах переміг республіканець Дональд Трамп. Це його другий термін та історичне повернення до Білого дому. Інавгурація Трампа запланована на січень 2025 року.
Також цього року відбулися вибори до Європарламенту після яких змінилося керівництво ключових європейських інституцій.
Нещодавно парламентські вибори пройшли у Грузії. Проте голосування не було спокійним і супроводжувалося численними порушеннями. Опозиція відмовилася визнавати результати голосування.
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