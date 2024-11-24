У Румунії оголосили результати екзитполів на виборах президента: хто лідирує

Зауважимо, що ці дані наразі не враховують голосів з-за кордону, проте, ймовірно, правий кандидат Джордже Сіміон, який неохоче ставиться до допомоги Україні, у другий тур не пройде.

Зазначається, що одразу після закриття виборчих дільниць були опубліковані результати екзитполів першого туру президентських виборів. Вони були оголошені в прямому ефірі на Digi 24. Йдеться про два екзитполи.

Згідно з екзитполом CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:

Марчел Чолаку набирає 25,00%

Елена Ласконі 18,00%

Келін Джорджеску 16.00%

Джордже Сіміон 15.00%

Ніколає Чуке 14.00%

Мірча Геоане 5.00%

Келемен Хунор 4.00%

Крістіан Дяконеску 2.00%

Згідно з екзитполом CURS: