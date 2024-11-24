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У Румунії оголосили результати екзитполів на виборах президента: хто лідирує

Фото: у Румунії оголосили результати екзитполів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Румунії оголосили результати екзитполів на виборах президента. Попередньо, до другого туру виходять прем'єр Марчел Чолаку та ліберальна кандидатка Елена Ласконі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Liberă România.

Зауважимо, що ці дані наразі не враховують голосів з-за кордону, проте, ймовірно, правий кандидат Джордже Сіміон, який неохоче ставиться до допомоги Україні, у другий тур не пройде.

Зазначається, що одразу після закриття виборчих дільниць були опубліковані результати екзитполів першого туру президентських виборів. Вони були оголошені в прямому ефірі на Digi 24. Йдеться про два екзитполи.

Згідно з екзитполом CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:

  • Марчел Чолаку набирає 25,00%
  • Елена Ласконі 18,00%
  • Келін Джорджеску 16.00%
  • Джордже Сіміон 15.00%
  • Ніколає Чуке 14.00%
  • Мірча Геоане 5.00%
  • Келемен Хунор 4.00%
  • Крістіан Дяконеску 2.00%

Згідно з екзитполом CURS:

  • Марчел Чолаку має 25%
  • Елена Ласконі 18,1%
  • Келін Георгеску 16%
  • Джордже Сіміон 14,1%
  • Ніколає Чуке 13%
  • Мірча Джоане 5,5%

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, у Румунії стартував перший тур голосування за вибори президента.

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Румунія