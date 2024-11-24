У Румунії оголосили результати екзитполів на виборах президента: хто лідирує

У Румунії оголосили результати екзитполів на виборах президента. Попередньо, до другого туру виходять прем'єр Марчел Чолаку та ліберальна кандидатка Елена Ласконі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Liberă România.
Зауважимо, що ці дані наразі не враховують голосів з-за кордону, проте, ймовірно, правий кандидат Джордже Сіміон, який неохоче ставиться до допомоги Україні, у другий тур не пройде.
Зазначається, що одразу після закриття виборчих дільниць були опубліковані результати екзитполів першого туру президентських виборів. Вони були оголошені в прямому ефірі на Digi 24. Йдеться про два екзитполи.
Згідно з екзитполом CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:
Згідно з екзитполом CURS:
Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, у Румунії стартував перший тур голосування за вибори президента.
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