У Румунії можуть звільнити частину лікарів: у чому причина

Міністр охорони здоров'я Румунії Александру Рогобете оголосив про жорсткі заходи для лікарів, які не дотримуються свого повного графіка роботи в державних лікарнях.

За його словами, надзвичайна постанова оподатковуватиме тих, хто пропускає роботу в державних лікарнях і продовжує працювати в приватній практиці, зокрема розірвання трудового договору.

"Ми збільшимо кількість адміністративних інструментів керівника та завідувача відділення, щоб забезпечити це явище, коли не всі лікарі - ні, я не хочу узагальнювати, але значний відсоток, на жаль, залишають державну лікарню о 12:00, о 13:00, щоб надавати медичні послуги в інших медичних закладах, особливо в приватних", - зауважив він.

Він також пояснив, що у Міністерстві охорони здоров’я готують екстрену постанову, яка внесе важливі законодавчі зміни.

"Ми дійдемо до розірвання трудового договору в державній лікарні", - сказав міністр.

Рогобете стверджує, що оголошений захід не має на меті обмежувати свободу лікарів мати дві роботи, але вони повинні дотримуватися свого робочого графіка в державній лікарні.

"Я твердо заявив з моменту вступу на посаду - я не погоджуюся з тим, що лікарі повинні працювати ні в державному, ні в приватному секторі, але мої колеги, які працюють у державному секторі, зобов’язані залишати державну лікарню, коли закінчується робочий час. Те, що вони роблять після робочого часу, тобто з 15:00 в деяких ситуаціях до 16:00, ми не можемо їх контролювати, і я принаймні не хочу обмежувати чиюсь свободу мати дві роботи", - пояснив міністр.