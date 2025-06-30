Румунія видала організатора злочинної групи паліїв Україні: деталі справи

Офіс Генерального прокурора повідомив про успішну екстрадицію з Румунії громадянина України, який організував злочинну групу паліїв і переховувався за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Чоловік, який утік з України на початку повномасштабного вторгнення, створив угруповання з десяти осіб. Учасники групи за гроші від 500 до 3000 доларів США - підпалювали майно громадян по всій країні.
Правоохоронці задокументували чотири підпали приватних будинків і п’яти квартир.
До кожного злочину учасники готувалися ретельно - проводили розвідку, готували "коктейлі Молотова" та знімали виконання завдання на відео для звіту перед замовниками. Зв’язок із замовниками організатор підтримував через Телеграм-канали.
Ще в січні 2024 року поліція затримала десятьох виконавців злочинів, а у квітні 2025-го - самого організатора в Румунії. 25 червня чоловіка передали українським правоохоронцям на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області. Наразі йому обрано запобіжний захід — утримання під вартою.
Розслідування проводилося Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Справу передали до суду для розгляду.
Нагадаємо, що у Чернігові чоловік намагався знищити ТЦК за допомогою "коктейля Молотова". Зловмисника затримали, йому загрожує до десяти років в'язниці.
Жителя Чернігова, який спробував підпалити адмінбудівлю місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки виявили контррозвідка Служби безпеки.
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