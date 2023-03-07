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Румунія та Туреччина створять робочу групу з безпеки на Чорному морі

Фото: Румунія та Туреччина створять робочу групу з безпеки на Чорному морі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Румунія та Туреччина створили двосторонню робочу групу з безпеки на Чорному морі, заявив глава румунського зовнішньополітичного відомства Богдан Ауреску державному секретарю США Ентоні Блінкену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter румунського дипломата.

Румунський міністр закордонних справ інформував американського колегу про свою пропозицію, схвалену турецьким колегою у грудні 2022 року. Наголошується, що американська сторона дала високу оцінку цій ініціативі.

Румунський та американський дипломат також обговорили "можливості зміцнення стабільності в регіоні Чорного моря шляхом стратегічного підходу, який зміцнив би його статус значного важливого торговельного та енергетичного маршруту".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України.

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чорное море