Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

Уряд Румунії ухвалив постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців. Таким чином, будуть передбачено нові правила виплат допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на слова речника уряду Дана Чербунару, якого цитує Digi24 .

За його словами, постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі".

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".

Чербунару додав, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо біженець надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів".

Він додав, що приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні.