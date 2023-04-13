Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
Уряд Румунії ухвалив постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців. Таким чином, будуть передбачено нові правила виплат допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на слова речника уряду Дана Чербунару, якого цитує Digi24.
За його словами, постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі".
У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".
Чербунару додав, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо біженець надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів".
Він додав, що приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні.
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