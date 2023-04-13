Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на слова спикера правительства Дана Чербунару, которого цитирует Digi24 .

По его словам, постановление "устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой области".

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, "фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье".

Чербунару отметил, что единовременная помощь будет предоставляться "только в том случае, если беженец предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения".

Он добавил, что приблизительно 110 тысяч украинцев остались в Румынии, из которых 5 007 имеют работу в стране.