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Румунія має намір здійснювати транзит 60% українського зерна, - прем'єр

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П'ятниця 18 серпня 2023 19:14
Румунія має намір здійснювати транзит 60% українського зерна, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчел Чіолаку (flickr.com/parliamentrm)
Автор: Валерія Поліщук

Приблизно 60% українського експорту зерна може проходити транзитом через Румунію після того, як Росія відмовилася від угоди про безпечний прохід через Чорне море, укладеної за посередництва ООН.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чіолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми сподіваємося, що понад 60% від загального обсягу експорту українського зерна проходитиме через Румунію", - заявив він.

За його словами, Бухарест прагне поліпшити інфраструктуру залізничних, автомобільних, річкових і морських шляхів сполучення, а також прикордонних переходів.

Експорт українського зерна

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна, тоді як Росія піддає нападкам сільськогосподарську та портову інфраструктуру України. Зокрема, після того, як Кремль відмовився розширити зерновий коридор, створений рік тому за посередництва ООН і Туреччини.

До виходу Росії із "зернової угоди" на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Зерно вантажиться на баржі, відправляється вниз по річці через територіальні води Румунії, яка є членом ЄС і НАТО, і далі - з румунського чорноморського порту Констанца.

Раніше повідомлялося, що Румунія найближчими місяцями має намір подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна до свого флагманського чорноморського порту Констанца до 4 млн тонн, особливо через річку Дунай.

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Румунія зерновий коридор Війна Росії проти України
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