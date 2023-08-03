Румунія має намір за два дні врегулювати затор на Дунаї після російської атаки на Ізмаїл

Річка та її гирло, що стали останнім водним маршрутом експорту зерна з України, переповнені суднами, що прямують до українських портів і назад, як показують дані комерційного відстеження суден.

За словами представника румунської влади, яка керує цим водним шляхом, попри напад, у серпні очікується "пік" інтенсивності руху.

"Ми намагаємося впоратися з цими скупченнями якомога краще, щоб розвантажити судноплавство на Дунаї. За два дні ми звільнимо близько 30 суден, принаймні 12 сьогодні, якщо не 14, а решту завтра", - заявив директор з навігації румунського агентства з управління Дунаєм Флорін Узумтома.

За його словами, у травні та червні адміністрація очистила рекордно велику кількість суден, що прямують із внутрішніх портів України, - понад 477 на місяць.

"Травень і червень були піковими, і ми очікуємо, що серпень теж буде піковим, незважаючи ні на що", - сказав він.

За даними аналітичної компанії MarineTraffic, крім суден, які очікують поблизу румунського порту Констанца, у каналі Дунаю, що веде до українського порту Ізмаїл, зупинилося не менше 20 комерційних суден.

Ще 30 суден кинули якір у районі бухти Мусура в Чорному морі, яка веде в окремий канал, що з'єднується з Ізмаїлом далі водним шляхом, свідчать дані.

Джерело в українській промисловості повідомило агентству Reuters, що румунська сторона поки що не дозволяє новим суднам заходити в Дунай, посилаючись на погані погодні умови.

Атака на Ізмаїл

2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.

Росіяни били Ізмаїлом, де знаходиться річковий порт. Там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства", ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

Загалом за ніч російські терористи пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна. Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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