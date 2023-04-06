Румыния из-за снега закрыла границу для грузовиков из Украины
Румыния временно прекратила пропуск грузовых автомобилей через государственную границу с Украиной из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковц и-Раковец", "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову де Сус" в направлении городов Сирет и Сучава из-за снежных заносов и неудовлетворительного состояния дорог на этих участках. .
"Пограничные наряды осуществляют информирование всех путешествующих, следующих на выезд из Украины, об этой ситуации. При планировании поездки в Румынию просим всех граждан учесть эту информацию", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, на государственной границе с Польшей, Словакией и Венгрией пункты пропуска работают стабильно, проезд не затруднен.
На границе с Румынией и Молдовой пункты пропуска также работают, подъездные пути в удовлетворительном состоянии, работает снегоуборочная техника, сообщили пограничники.
Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине 6 апреля резко ухудшилась, а западные области засыпали снегом. Снегопады начались с вечера 5 апреля и продолжались ночью.
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