ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния из-за снега закрыла границу для грузовиков из Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 06 апреля 2023 14:29
Румыния из-за снега закрыла границу для грузовиков из Украины Фото: границу с Румынией закрыли из-за снега (Getty mages)
Автор: Александр Белоус

Румыния временно прекратила пропуск грузовых автомобилей через государственную границу с Украиной из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковц и-Раковец", "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову де Сус" в направлении городов Сирет и Сучава из-за снежных заносов и неудовлетворительного состояния дорог на этих участках. .

"Пограничные наряды осуществляют информирование всех путешествующих, следующих на выезд из Украины, об этой ситуации. При планировании поездки в Румынию просим всех граждан учесть эту информацию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на государственной границе с Польшей, Словакией и Венгрией пункты пропуска работают стабильно, проезд не затруднен.

На границе с Румынией и Молдовой пункты пропуска также работают, подъездные пути в удовлетворительном состоянии, работает снегоуборочная техника, сообщили пограничники.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине 6 апреля резко ухудшилась, а западные области засыпали снегом. Снегопады начались с вечера 5 апреля и продолжались ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Снегопад
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам