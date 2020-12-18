При Бондаренко Днепропетровская область оказалась на 18-м месте по развитию инфраструктуры, - Голик

Фото: Александр Бондаренко (facebook.com)

Отправленный в отставку бывший глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко похвастался тем, что на счетах обладминистрации к концу года остались большие суммы. Это свидетельствует о том, что в области ничего не делалось, ведь задача ОГА - развивать и строить, а не копить деньги.

Он этом написал Юрий Голик в Facebook.

"Какой смысл в хранении денег на депозитах, а не вкладывании их в проекты развития? От хранения денег на депозитах и счетах ОГА новые дороги, больницы, школы, стадионы и детские садики не появятся. Казалось, это понятно всем. Но нет. Смешно и другое. Год назад этот же персонаж рассказывал, что в области огромное количество проектов, на которые нет денег. А сейчас оказалось, что денег было столько, что использовать все не смогли. При этом, нужное количество проектов реализовано не было", - отмечает Голик, который в 2015-2019 годах был советником главы Днепр ОГА.

Он также напомнил, что экс-глава ОГА Бондаренко ставит себе в заслугу проекты, к которым совершенно не имел отношения – строительство взлетной полосы в аэропорту Днепра, которым занимается Министерство инфраструктуры, или отремонтированные дороги в области, которые делал "Укравтодор".

В то же время, Голик убежден, Бондаренко провалил работу, за которую должен был отвечать.

"Краткая справка об одной программе. "Большая стройка". Днепропетровская область находится на восемнадцатом месте из двадцати четырех по выполнению программы Президента Украины со средним процентом введенных в эксплуатацию объектов - 55%", - заявил Голик.

По школам завершено 80% плана (4 из 5 школ), по садикам - 60% (3 из 5 садиков), стадионам - 60% (3 из 5), приемным отделениям - 0% (0 из 13).

"Т.е. даже минимальный набор в виде 5 школ, 5 садиков, 5 стадионов, с которым по итогам года уже справляются все области страны, в Днепропетровской ОГА под "руководством" Бондаренко осилить не смогли. Садик в Покрове закончен не будет. Садик в Николаевке тоже. Олимпийский дом на стадионе Олимпийские резервы так же. Как и стадион "Спартак" в Кривом Роге", - пишет Голик.

Не лучше ситуация с амбулаториями. Эта программа реализуется с 2017 года, и в 2020 году в Днепропетровской области должны были быть сданы 12 амбулаторий. Завершена только одна.

"К счастью, нынешней Команде в ОГА точно понятно, как все быстро привести в нормальное состояние и вернуть область в лидеры", - прокомментировал Голик назначение нового главы области Валентина Резниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области срывается выполнение программы "Больша стройка", а объемы строительства сократились в десять раз.