За Бондаренка Дніпропетровська область опинилася на 18-му місці з розвитку інфраструктури, - Голик

Фото: Олександр Бондаренко (facebook.com)

Відправлений у відставку колишній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко похвалився тим, що на рахунках обладміністрації до кінця року залишилися великі суми. Це свідчить про те, що в області нічого не робилося, адже завдання ОДА - розвивати і будувати, а не збирати гроші.

Він це написав Юрій Голик у Facebook.

"Який сенс в зберіганні грошей на депозитах, а не вкладанні їх у проєкти розвитку? Від зберігання грошей на депозитах і рахунках ОДА нові дороги, лікарні, школи, стадіони і дитячі садки не з'являться. Здавалося, це зрозуміло всім. Але ні. Смішно й інше. Рік тому цей же персонаж розповідав, що в області величезна кількість проєктів, на які немає грошей. А зараз виявилося, що грошей було стільки, що використати всі не змогли. При цьому, потрібну кількість проєктів реалізовано не було", - зазначає Голик, який у 2015-2019 роках був радником голови Дніпро ОДА.

Він нагадав, що ексголова ОДА Бондаренко ставить собі в заслугу проєкти, до яких зовсім не мав відношення - будівництво злітної смуги в аеропорту Дніпра, яким займається Міністерство інфраструктури, або відремонтовані дороги в області, які робив "Укравтодор".

Водночас Голик переконаний, Бондаренко провалив роботу, за яку повинен був відповідати.

"Коротка довідка про одну програму. "Велике будівництво". Дніпропетровська область знаходиться на вісімнадцятому місці з двадцяти чотирьох з виконання програми Президента України із середнім відсотком введених в експлуатацію об'єктів - 55%", - заявив Голик.

По школах завершено 80% плану (4 з 5 шкіл), по садках - 60% (3 з 5 садочків), стадіонам - 60% (3 з 5), прийомним відділенням - 0% (0 з 13).

"Тобто навіть мінімальний набір у вигляді 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, з яким за підсумками року вже справляються всі області країни, в Дніпропетровській ОДА під "керівництвом" Бондаренка осилити не змогли. Садок у Покрові закінчено не буде. Садок у Миколаївці теж. Олімпійський дім на стадіоні Олімпійські резерви так само. Як і стадіон "Спартак" в Кривому Розі", - пише Голик.

Не краща ситуація з амбулаторіями. Ця програма реалізується з 2017 року, і у 2020 році в Дніпропетровській області повинні були бути здані 12 амбулаторій. Завершена тільки одна.

"На щастя, нинішній команді в ОДА точно зрозуміло, як все швидко привести в нормальний стан і повернути область у лідери", - прокоментував Голик призначення нового голови області Валентина Резніченка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Дніпропетровській області зривається виконання програми "Велике будівництво", а обсяги будівництва скоротилися в десять разів.