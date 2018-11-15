Керівництво "Сумихімпром" підозрюють у купівлі товару за завищеною на 3 млн грн ціні

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Прокуратура повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання ПАТ

Прокуратура Сумської області сьогодні, 15 листопада, повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання ПАТ "Сумихімпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Правоохоронці встановили, що в січні-лютому 2018 року зазначені посадові особи домовилися про неправомірну вигоду для іншої юридичної особи. Зокрема, комерційний директор та начальник відділу постачання під виглядом вапна негашеного другого сорту придбали за суттєво завищеною ціною вапно третього сорту. Згідно з висновками фахівців вартість товару завищена на суму понад 3 млн гривень.

За даними прокуратури, дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 і ч. ст 2. 364 (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчинене за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна завершив оцінку ДП "Сумихімпром". 99,99% акцій підприємства, які будуть виставлені на продаж оцінені в 248,85 млн гривень.