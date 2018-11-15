ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Керівництво "Сумихімпром" підозрюють у купівлі товару за завищеною на 3 млн грн ціні

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 15:00
Керівництво "Сумихімпром" підозрюють у купівлі товару за завищеною на 3 млн грн ціні
Фото: (facebook.com/LarysaSargan)

Прокуратура повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання ПАТ

Прокуратура Сумської області сьогодні, 15 листопада, повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання ПАТ "Сумихімпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Правоохоронці встановили, що в січні-лютому 2018 року зазначені посадові особи домовилися про неправомірну вигоду для іншої юридичної особи. Зокрема, комерційний директор та начальник відділу постачання під виглядом вапна негашеного другого сорту придбали за суттєво завищеною ціною вапно третього сорту. Згідно з висновками фахівців вартість товару завищена на суму понад 3 млн гривень.

За даними прокуратури, дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 і ч. ст 2. 364 (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчинене за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна завершив оцінку ДП "Сумихімпром". 99,99% акцій підприємства, які будуть виставлені на продаж оцінені в 248,85 млн гривень.

Споживання природного газу в Сумській області скоротилось на 3% Вибух у нічному клубі в Сумах: суд почне розгляд матеріалів розслідування
Новини України СумыхимпромСуми
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся