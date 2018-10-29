Руководство "Реала" решило уволить Лопетеги после разгрома от "Барселоны"

Фото: Хулен Лопетеги (realmadrid.com)

Уже известен сменщик испанского тренера

Руководство "Реала" приняло решение уволить главного тренера Хулена Лопетеги после поражения от "Барселоны" (1:5) в матче 10 тура чемпионата Испании. Об этом утверждает Marca.

Сообщается, что 52-летний испанский специалист попрощался с командой в связи с возможной отставкой. Тренер поблагодарил футболистов мадридского клуба за работу, завершив речь словами "прощаюсь с вами, на всякий случай".

Новым наставником мадридского клуба может быть назначен экс-тренер "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Антонио Конте.

"Реал" проиграл в четырех подряд гостевых матчах впервые с февраля 2002 года. Мадридцы, набрав 14 очков, занимают девятое место в турнирной таблице Примеры.