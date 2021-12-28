"Следователи Теруправления ГБР Полтавы сообщили о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни, который требовал ежемесячные взятки у экспортера отечественной продукции", - говорится в сообщении.

Указано, что 21 декабря ГБР разоблачило преступную схему, которую организовал таможенник - требовал взятки у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.

Так, за взятки таможенники обещали не создавать "помех" во время таможенного оформления и не инициировать лабораторных исследований продукции.

Правоохранители установили, что предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в сумме 5600 долларов. После чего одного из посредников задержали во время получения очередной взятки - 2400 долларов, а на следующий день ему сообщили о подозрении.

Впоследствии следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю региональной таможни в вымогательстве и получении взятки, а также еще одному посреднику (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В ведомстве заявляют, что будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер пресечения, а именно - содержание под стражей и отстранение от должностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении во взяточничестве (dbr.gov.ua)