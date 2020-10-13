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Руководителя НКРЭКУ призывают сложить полномочия из-за коррупционного скандала

Киев, Вторник 13 октября 2020 15:59
Руководителя НКРЭКУ призывают сложить полномочия из-за коррупционного скандала
Фото: Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк должен сложить полномочия из-за связанного с ним коррупционного скандала.

Об этом заявил бывший народный депутат, председатель ОО "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль в эфире "Украина24".

"У него есть конфликт интересов. Не может не лоббировать бизнес своего родного брата - то или пусть брат бизнес по электроэнергии оставляет, или он должен заявить о своих личных бизнес-интересах и сдать полномочия председателя НКРЭКУ", - заявил Москаль.

Кроме того, по его словам, Служба безопасности Украины должна проверить цель и обстоятельства его многочисленных визитов в страну-агрессора уже после того, как он получил доступ к государственной тайне.

"Зачем он ехал в Россию? Он государственный служащий второго ранга. Он и дальше является носителем государственной тайны, он имеет высшую форму допуска к государственной тайне. Значит сейчас СБУ должно было лишить его допуска к государственной тайне за несанкционированные посещения страны-агрессора", - отметил Москаль.

Напомним, 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ из-за бизнес-интересы его брата в энергетике. Эти факты выявили депутаты-члены ВСК.

По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.

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