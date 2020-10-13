Керівника НКРЕКП закликають скласти повноваження через корупційний скандал

Фото: Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)

Керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк повинен скласти повноваження через пов'язаний з ним корупційний скандал.

Про це заявив колишній народний депутат, голова ГО "Народ України проти корупції" Геннадій Москаль в ефірі "Україна24".

"У нього є конфлікт інтересів. Не може не лобіювати бізнес свого рідного брата - то або хай брат бізнес по електроенергії лишає, або він повинен заявити про свої особисті бізнес-інтереси і здати повноваження голови НКРЕКП", - заявив Москаль.

Окрім того, за його словами, Служба безпеки України повинна перевірити мету і обставини його численних візитів до країни-агресора уже після того, як він отримав доступ до державної таємниці.

"Чого він їхав в Росію? Він державний службовець другого рангу. Він і далі є носієм державної таємниці, він має вищу форму допуску до державної таємниці. Значить зараз СБУ мало б лишити його допуску до державної таємниці за несанкціоновані відвідини країни-агресора", - наголосив Москаль.

Нагадаємо, 7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП через бізнес-інтереси його брата в енергетиці. Ці факти виявили депутати-члени ТСК.

За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того, депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.