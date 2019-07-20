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Руководители правоохранительных органов отчитаются по делу Шеремета


Заседание состоится 23 июля

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание руководителей правоохранительных органов, ведущих расследование убийства журналиста Павла Шеремета, во вторник, 23 июля. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

По словам главы государства, он пригласил генерального прокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева и врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова для доклада по ходу расследования убийства Шеремета.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - заявил Зеленский.

Напомним, во время памятной акции в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь к ответственности причастных.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже Федеральное бюро расследований не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.

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