Руководители правоохранительных органов отчитаются по делу Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание руководителей правоохранительных органов, ведущих расследование убийства журналиста Павла Шеремета, во вторник, 23 июля. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

По словам главы государства, он пригласил генерального прокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева и врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова для доклада по ходу расследования убийства Шеремета.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - заявил Зеленский.

Напомним, во время памятной акции в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь к ответственности причастных.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже Федеральное бюро расследований не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.