Руководители филиалов "Коневодство Украины" заявляют о доведении ГП до банкротства

Государственное предприятие "Коневодство Украины", в которое входит 14 предприятий, находится на грани банкротства. Директора филиалов считают, что сбор урожая блокируется умышленно, чтобы довести филиалы для банкротства ради земли.

Об этом заявили директора заводов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

В частности, руководитель филиала "Стрелецкий конный завод № 60" Ярослав Мартынюк заявил, что застал завод в марте прошлого года с долгом в 2 млн гривен по уплате налогов, долгами по зарплате сотрудникам, истощенными животными, отсутствием провианта и полуразрушенными зданиями.

"Пахотная земля, около 5 тысяч гектар не обрабатывалась, она заросла травой и деревьями. А по документам фирма "Миллениум" обрабатывала эти земли и выставила заводу долг в 8 миллионов гривен за те работы, которые она, по факту, не выполняла. Но мы нашли выход из ситуации - привлекли инвестора, вспахали землю, засеяли. Предприятие начало оживать, вернулись сотрудники, которые получают вовремя зарплату. И в разгар уборочной кампании распоряжением нового исполнительного директора это все останавливается - блокируются договоры купли-продажи с инвесторами", - заявил Мартынюк.

Участники конференции также выразили обеспокоенность в связи с назначением 14 июля на должность исполняющего обязанности директора ГП "Коневодство Украины" Евгения Веретюка, который в свое время работал помощником Николая Азарова.

По словам юристов, Веретюк был назначен на должность без прозрачного конкурса, и все еще не предоставил свою декларацию. В настоящее время он также является директором госпредприятия "Металлист", которое находится на неподконтрольной Украине территории.

Руководители филиалов обратились в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием провести честный и открытый конкурс на должность руководителя ГП "Коневодство Украины".

Кроме того, они готовят заявления в правоохранительные органы по факту умышленного доведения до банкротства и рейдерского захвата предприятия. Активисты обещают выйти на митинги и обращаются за помощью к президенту.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство госпредприятия "Коневодство Украины" подало заявление в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, СБУ, Государственное бюро расследований и Государственную налоговую службу по факту нанесения ущерба на сумму более 150 млн грн со стороны предыдущего руководителя госпредприятия Александра Войного.