Руководитель УЗ призвал депутатов приглашать представителей правления на заседания о компании

Председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак выразил удивление тем фактом, что Временная следственная комиссия, которую создала Верховная рада для проверки финансового состояния УЗ, обратилась к Кабмину и Наблюдательному совету с вопросом о его компетентности. Он напомнил, что в постановлении, которым эта комиссия была создана, предполагается, что она должна проверять финансовую деятельность УЗ в 2017-2020 годах, тогда как самого Жмака назначили в конце 20-го года.

Он напомнил, что временная следственная комиссия ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния УЗ была создана в январе этого года. Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который начала предоставлять информацию. Но в ВСК решили ответа не ждать.

"Каково же было мое удивление, когда, не дождавшись от УЗ ответа, глава ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в фейсбуке о результатах первого заседания комиссии. ВСК приняла решение о направлении "обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и набсовету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании". Складывается впечатление, что ВСК не принимала во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формировании - резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год", - напомнил Жмак.

Он также указал, что на заседания комиссии были приглашены только министр инфраструктуры Владислав Криклий и члены наблюдательного совета УЗ.

"Членов же правления на заседание пригласить забыли. Результаты деятельности действующего правления не исследовались от слова "вообще". А нам есть что сказать: и о ликвидации дефицита тяги, и об увеличении оборота вагонов, и об отношениях с рынком, который, наконец, доволен сотрудничеством с УЗ, и про многое другое", - перечисляет Жмак.

Он выразил надежду, что позиция председателя ВСК вызвана недоразумением.

"Надеюсь, что распространенная председателем ВСК информация - простое недоразумение. И вместе с членами ВСК мы поработаем над тем, чтобы понять первопричины "крутого пике" УЗ с 2017 по 2020 годы", - резюмировал Жмак.

