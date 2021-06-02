Руководитель первой украинской киношколы рассказала, как неформальное образование меняет отрасль
Классическая модель, по которой человек получает высшее образование один раз в жизни, меняется. Современный мир требует постоянного обучения, поэтому неформальное образование может составить конкуренцию традиционному высшему образованию.
Об этом заявила руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко во время форума "Украина 30. Образование и наука".
Говоря о трендах в мировом и украинском образовании, она отметила важность практических знаний. Ukrainian Film School привлекает к обучению специалистов, работающих в киноиндустрии, поэтому студенты с первых дней попадают на съемочные площадки, не дожидаясь получения диплома.
"Мы сейчас являемся конкурентами высших учебных заведений, откуда к нам приходят студенты получить практику и возможность работать в профессии уже во время учебы. Для таких профессий, как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета. Достаточно 1-2 года практики", - уверена Тимошенко.
Студенты киношколы при обучении участвуют в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда, создают собственные проекты и могут представить готовые портфолио. Поэтому еще во время учебы, или сразу после нее они задействованы в знаковых проектах. В частности, выпускница школы Алеся Романова стала звездой фильма "Віддана", а сценарист Стас Верещук работает над сценарием фильма о Валерии Лобановском.
"К сожалению, у высших государственных учебных заведений нет современной материально-технической базы, на которой студент будет учиться работать. Наши вузы часто оторваны от индустрии, не знают актуальных трендов, какие есть гранты и возможности для студентов", - комментирует Тимошенко.
Поэтому, по ее мнению, неформальное образование может помочь традиционным вузам эволюционировать. "Неформальное образование будет провоцировать рынок развиваться, меняться, бороться за студентов и их внимание", - резюмирует Тимошенко.
Напомним, на этой неделе в Киеве проходит очередная сессия форума "Украина 30". Его темой стал вопрос образования.
В дискуссионных сессиях примут участие представители Офиса президента, правительства, Верховной рады, Национальной академии наук Украины, ректоры университетов, представители молодых ученых, инноваторы, представители образовательного и экспертного сообщества, общественные деятели, представители реального сектора экономики.