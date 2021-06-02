Керівник першої української кіношколи розповіла, як неформальна освіта змінює галузь
Класична модель, за якою людина отримує вишу освіту один раз на життя, змінюється. Сучасний світ вимагає постійного навчання, тому неформально освіта може скласти конкуренцію традиційній вищій освіті.
Про це заявила керівник першої української кіношколи Ukrainian Film School Альона Тимошенко під час форуму "Україна 30. Освіта і наука".
Говорячи про тренди у світовій та українській освіті, вона зазначила важливість практичних знань. Ukrainian Film School залучає до навчання фахівців, які працюють в кіноіндустрії, тому студенти з перших днів потрапляють на знімальні майданчики, не чекаючи отримання диплому.
"Ми зараз є конкурентами вищих навчальних закладів, звідки до нас приходять студенти отримати практику і можливість працювати в професії вже під час навчання. Для таких професій, як акторська майстерність чи продюсування, не потрібно 5 років університету. Достатньо 1-2 років практики", - впевнена Тимошенко.
За її словами, студенти кіношколи під час навчання беруть участь у пітчингах Держкіно та Українського культурного фонду, створюють власні проекти та можуть представити готові портфоліо. Тому ще під час навчання, або одразу після нього вони задіяні у знакових проєктах. Зокрема, випускниця школи Алеся Романова стала зіркою стрічки "Віддана", а сценарист Стас Верещук працює над сценарієм фільму про Валерія Лобановського.
"На жаль, у вищих державних навчальних закладів немає сучасної матеріально-технічної бази, на якій студент навчатиметься працювати. Наші вищі часто відірвані від індустрії, не знають актуальних трендів, які є гранти та можливості для студентів", - коментує Тимошенко.
Тому, на її думку, неформальна освіта може допомогти традиційним вишам еволюціонувати. "Неформальна освіта провокуватиме ринок розвиватися, змінюватися, боротися за студентів та їхню увагу", - резюмує Тимошенко.
Нагадаємо, цього тижня у Києві проходить чергова сесія форуму "Україна 30". Його темою стало питання освіти.
У дискусійних сесіях братимуть участь представники Офісу президента, уряду, Верховної ради, Національної академії наук України, ректори університетів, представники молодих учених, інноватори, представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.