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Руководитель Харьковской ОГА заявил, что регион готов противостоять РФ в случае обострения на границе

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 19:01
Руководитель Харьковской ОГА заявил, что регион готов противостоять РФ в случае обострения на границе Фото: Александра Скакун (lb ua)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун заявил, что в регионе есть все необходимые силы и средства для контроля ситуации на случай возможного скопления российских войск у границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Скакуна LB.

"Скажем так, я не советовал бы "соседям" проверять, что у нас есть и на что мы способны", - сказал Скакун.

Он также отметил, что не может раскрыть все возможности сектора безопасности региона, но напомнил, какие силы готовы защищать регион в случае агрессии.

"Относительно сил и средств - в общем: у нас базируется бригада ВСУ (знаменитая 92-я ОМБР им. Ивана Сирко), отдельные подразделения и соединения, соединения Национальной гвардии, пограничного отряда. Также, конечно, есть подразделения Национальной полиции, система территориальной обороны, управление СБУ. Все готовы к выполнению задач по назначению в соответствии с общими планами обороны", - отметил Скакун.

Он также сообщил, что ежедневно получает оперативную информацию о том, что происходит на границе, о криминогенной и социально-политической ситуации и аналитику оценки угроз от органов военного управления.

"Для укрепления обороноспособности страны в пределах региона сделано немало. В течение 2017-2021 годов мы реализовали программы противодействия терроризму и территориальной обороне на общую сумму более 70 млн грн. Благодаря этому расширили технические возможности сектора безопасности и обороны региона для выявления и нейтрализации терроризма, диверсий. Создана система территориальной обороны. Постоянно осуществляется инженерная подготовка территории области к обороне. Это навигационные мероприятия, мосты, пути, железнодорожная инфраструктура и тому подобное. В 2021 году мы выделили пограничникам 1,5 млн грн на приобретение современных систем безопасности. Всего в пределах Харьковской области инженерное обустройство границы выполнено на 90%. Буквально недавно я совместно с командиром Харьковского пограничного отряда облетел всю длину границы в области, мы проверили готовность пограничников к действиям в условиях агрессии со стороны Российской Федерации, их взаимодействие с ВСУ и спецслужбами", - рассказал врио главы Харьковской облгосадминистрации.

При этом Скакун отметил, что оборону Харьковщины нельзя рассматривать отдельно от системы обороны всей страны.

"Мы выполняем задачи Верховного главнокомандующего - президента, выполняем в полном объеме и даже больше. Готовы к нейтрализации любых угроз. Не оплошали в 2014-м, не оплошаем и сейчас. Есть кем и чем", - заверил Александр Скакун.

Отметим, что Скакун возглавляет Харьковскую ОГА с августа 2021 года, когда с этой должности уволили Айну Тымчук.

В ХОГА он пришел в 2017 году на должность заместителя председателя по взаимодействию с правоохранительным блоком. А до того в течение 20 лет работал в СБУ.

В 2014-м был первым заместителем главы УСБУ в Харьковской области и одним из тех, кто руководил операцией по зачистке области от российских боевиков.

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