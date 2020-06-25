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Руководитель "Электротяжмаша" покинет должность на период следственных действий 

Новости » Промышленность     25.06.2020 - 11:59
Руководитель "Электротяжмаша" покинет должность на период следственных действий 
Фото: "Электротяжмаш" (из открытых источников)

Функции руководителя на период отстранения Бусько будет выполнять Алексей Бунеску

Врио директора "Электротяжмаша" Виктор Бусько покинет должность до завершения процессуальных действий прокуратуры на предприятии. 22 июня он обратился с соответствующим заявлением к Фонду госимущества с просьбой.

Об этом сообщает пресс-служба “Электротяжмаша”.

По словам Бусько, отстранение с должности является общемировой практикой и обеспечит объективность расследования. При этом Бусько выразил уверенность, что вернется к работе после того, как в судебном порядке будет установлена беспочвенность обвинений.

Функции руководителя на период отстранения Бусько будет выполнять Алексей Бунеску, директор по стратегии и маркетингу “Электротяжмаша”.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский суд отстранил от занимаемой должности исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия "Электротяжмаш" Виктора Бусько.

Кроме того, 16 июня на "Электротяжмаше" состоялись обыски с изъятием документов, связанные с проведением расследования органами прокуратуры. Дело посвящено контракту "Электротяжмаш", заключенному в 2016 году бывшим руководством компании. Данный договор уже дважды становился предметом расследований, однако дело не доходило до суда.

"Новому руководству компании удалось добиться повышения законтрактованных цен на продукцию "Электротяжмаша", что позволит предприятию получить дополнительную прибыль. Однако этот факт, как и то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, что исключает возможность использования объективных данных о фактической стоимости продукции, свидетельствует о попытке блокировать работу предприятия со стороны определенных финансово-политических групп", - считают в ГП "Электротяжмаш".

На предприятии заявляют, что намерены в кратчайшие сроки доказать необоснованность обвинений, и продолжить работу в штатном режиме.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ФГИУЭлектротяжмаш
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