Керівник "Електроважмашу" покине посаду на період слідчих дій

Фото: "Електроважмаш" (з відкритих джерел)

Функції керівника на період відсторонення Буська буде виконувати Олексій Бунеску

Т.в.о. директора "Електроважмашу" Віктор Бусько залишить посаду до завершення процесуальних дій прокуратури на підприємстві. 22 червня він звернувся з відповідною заявою до Фонду держмайна з проханням.

Про це повідомляє прес-служба "Електроважмашу".

За словами Буська, усунення з посади є загальносвітовою практикою і забезпечить об'єктивність розслідування. При цьому Бусько висловив упевненість, що повернеться до роботи після того, як у судовому порядку буде встановлена безпідставність звинувачень.

Функції керівника на період відсторонення Бусько буде виконувати Олексій Бунеску директор зі стратегії та маркетингу "Електроважмашу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківський суд відсторонив від займаної посади виконуючого обов'язки генерального директора держпідприємства "Електроважмаш" Віктора Буська.

Крім того, 16 червня на "Електротяжмаші" відбулися обшуки з вилученням документів, пов'язані з проведенням розслідування органами прокуратури. Справа присвячено контрактом "Електроважмаш", укладеної у 2016 році колишнім керівництвом компанії. Даний договір вже двічі ставав предметом розслідувань, однак справа не доходила до суду.

"Новому керівництву компанії вдалося домогтися підвищення законтрактованих цін на продукцію "Електроважмашу", що дозволить підприємству отримати додатковий прибуток. Однак цей факт, як і те, що розслідування стосується ще не закритого бухгалтерського періоду, що виключає можливість використання об'єктивних даних про фактичну вартість продукції, свідчить про спробу блокувати роботу підприємства з боку певних фінансово-політичних груп", - вважають в ДП "Електроважмаш".

На підприємстві заявляють, що мають намір у найкоротші терміни довести необґрунтованість звинувачень, і продовжити роботу в штатному режимі.

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Автор: РБК-Україна