В руки талибов попала значительная часть военной техники США, - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в руки талибов попала значительная часть военной техники США. Эту технику американцы ранее предоставили афганским силам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление советника президента США на пресс-конференции .

По его словам, у США нет полной картины, куда попала каждая единица военной техники.

"Безусловно, значительная часть попала в руки "Талибана". И, очевидно, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут ее нам в аэропорту", - сказал он.

Комментируя попадание в руки талибов вертолетов "Черный ястреб" и другого военного оборудования, Салливан заявил, что это был трудный выбор президента: отказать в помощи Афганистану из-за риска, что технику захватит "Талибан", или рисковать и оказать помощь.

Он добавил, что Байден считает правильным принятое им решение.