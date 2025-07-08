Не з руки: у Кремлі не висловили співчуття після смерті ексміністра Старовойта

У Кремлі не продемонстрували засмучення після загибелі ексміністра фінансів Романа Старовойта, заявивши "що це не з руки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.
Журналісти поцікавилися у речника Путіна, чому Кремль не висловив співчуття з приводу загибелі Старовойта, якого знайшли мертвим усього за кілька годин після відставки.
"У даному випадку я не хотів би нічого коментувати на цю тему. Зрозуміло, президенту було негайно про це доповідено. І, звичайно ж, інформація такого роду, вона завжди така трагічна та сумна", - сказав він стримано.
На уточнювальне запитання, наскільки у Кремлі були шоковані самою послідовністю подій: звільнення вранці і смерть того ж дня Пєсков відповів.
"Слухайте, це не може не шокувати. Звичайно, це шокувало і нас. Але йде слідство, і це слідство покликане відповісти на всі питання. Поки воно йде, можна міркувати, але це, скажімо, можуть робити представники ЗМІ, політологи і таке інше, але це не з руки робити нам", - повідомив речник російського диктатора.
Нагадаємо, 7 липня у Московській області було знайдено мертвим 53-річного Романа Старовойта - колишнього міністра транспорту Росії. Його тіло виявили з вогнепальним пораненням. Лише за кілька годин до цього на сайті президента РФ опублікували указ Володимира Путіна про звільнення Старовойта з посади міністра.
Також Старовойт був губернатором Курської області до травня 2024 року - за кілька місяців до початку Курської операції українських воїнів.
Його наступника Олексія Смирнова заарештували у квітні цього року. Екс-губернатора підозрюють у тому, що він разом із заступником та іншими чиновниками викрав понад мільярд рублів, виділених на будівництво оборонних споруд біля кордону з Україною.
За версією слідства, гроші привласнили через фіктивні будівельні роботи, а збудовані об'єкти виявилися неякісними і не відповідали проєкту.
Також нещодавно стало відомо про загадкову загибель віце-президента російської компанії "Транснефть" Андрія Бадалова.
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