Не з руки: у Кремлі не висловили співчуття після смерті ексміністра Старовойта

Журналісти поцікавилися у речника Путіна, чому Кремль не висловив співчуття з приводу загибелі Старовойта, якого знайшли мертвим усього за кілька годин після відставки.

"У даному випадку я не хотів би нічого коментувати на цю тему. Зрозуміло, президенту було негайно про це доповідено. І, звичайно ж, інформація такого роду, вона завжди така трагічна та сумна", - сказав він стримано.

На уточнювальне запитання, наскільки у Кремлі були шоковані самою послідовністю подій: звільнення вранці і смерть того ж дня Пєсков відповів.

"Слухайте, це не може не шокувати. Звичайно, це шокувало і нас. Але йде слідство, і це слідство покликане відповісти на всі питання. Поки воно йде, можна міркувати, але це, скажімо, можуть робити представники ЗМІ, політологи і таке інше, але це не з руки робити нам", - повідомив речник російського диктатора.