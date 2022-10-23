"Рух" розписав домашню нічию з "Металістом 1925" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Рух" – "Металіст 1925" – 1:1

Гол: Довгий, 33 – Габелок, 89

Хоч у дебюті зустрічі перевагою володіли господарі, але першими небезпеку створили гості. На 17-й хвилині простріл хавбека харків'ян Габелка оборонець "Руха" зрізав у стійку власних воріт. Цей епізод додав упевненості "Металісту 1925", який перехопив ініціативу та відсунув епіцентр подій на чужу половину.

І саме в такому становищі львів'яни зуміли відкрити рахунок. На 33-й хвилині Таллес подав від кутового прапорця до центру штрафного майданчика, звідки Довгий головою спрямував м'яч у сітку воріт Мозіля.

"Металіст 1925" швидко повернувся до тями після пропущеного м'яча. Уже за кілька хвилин нагоду зрівняти рахунок отримав Борячук. Досвідчений форвард зреагував на навіс із правого флангу та головою пробив у дальній кут, але Паньків упіймав м'яч на лінії.

Друга половина розпочалася зі ще одного змарнованого Борячуком моменту. Це Дмитренко прострілив із правого флангу на ближню стійку, але нападник харків'ян відправив м'яч над воротами. Схожа історія трапилася і на 65-й хвилині – Кравченко скинув Борячуку під удар перед чужою карною зоною, а той пробив над дев'яткою.

Зрештою, тиск харків'ян дав плоди під завісу матчу. На 89-й хвилині Паньків невдало зіграв на виході після подачі Бичека, а його помилку "прочитав" Габелок і на дальній стійці головою проштовхнув м'яч повз оборонців із гострого кута, вирвавши для гостей нічию.