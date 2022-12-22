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"Рух" і "Шахтар" дізналися дату матчів плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Фото: "Рух" U-19 і "Шахтар" U-19 спробують пробитися в 1/8 фіналу турніру (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав графік стикових матчів Юнацької ліги УЄФА 2022/23. У раунд пробилися два представники України – команди U-19 львівського "Руха" та донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Раунд плей-офф головного єврокубка серед юніорів візьме старт 7 лютого. Натомість українські клуби свої поєдинки зіграють на день пізніше.

Львів'яни в статусі господаря зустрінуться з міланським "Інтером" U-19. Старт зустрічі призначений на 15:00. Юні "гірники" поїдуть у гості до ровесників зі сплітського "Хайдука". Цей матч розпочнеться о 19:00.

Переможці стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу турніру. Там їхніми суперниками стануть переможці груп шляху Ліги чемпіонів. Жеребкування цього етапу проведуть 13 лютого, а матчі зіграють 28 лютого-1 березня.

Восени "Рух" U-19 почергово вибив із Юнацької ліги УЄФА польський "Заглембє" (1:0, 0:0) та стамбульський "Галатасарай" (3:1, 3:1). Натомість "Шахтар" U-19 на груповому етапі набрав 10 очок і випередив однолітків з РБ "Лейпциг" і "Селтіка", відставши на 6 пунктів від мадридського "Реала".

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

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