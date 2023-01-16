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Рух Босфором зупинили через судно з України, яке сіло на мілину (фото)

Фото: рух Босфором зупинили 16 січня (twitter.com/kiyiemniyet)
Автор: Наталія Гурковська

Рух суден у Стамбульській протоці (Босфор) припинено через суховантажне судно, що сіло на мілину. Судно йшло з України до Стамбула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини в Twitter.

За інформацією відомства, вантажне судно, яке прямувало з України до Стамбула, сіло на мілину в районі села Умур'єрі.

"Наші рятувальні катери та буксири... були оперативно направлені до 142-метрового судна МКК-1, яке сіло на мілину в Умур'єрі під час прямування з України до Стамбула. Протока Босфор тимчасово закрита для руху суден", - йдеться у повідомленні.

Раніше в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 і Євросоюз ввели ліміт цін на російську нафту.

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БосфорТурция