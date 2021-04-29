Рудык о кадровых решениях власти: нужно признавать свои ошибки и действовать быстро

По ее мнению, первоочередные кадровые изменения должны произойти в Минобороны и Министерстве здравоохранения. В частности, министры Андрей Таран и Максим Степанов не справляются со своими обязанностями. Однако власть не реагирует на провал ими реформ, а ответственность за критику переводят на оппозицию.

"Самое важное - это признавать свои ошибки и быстро действовать, когда ты их признаешь. Это, конечно, я говорю о кадровых решениях. Мы видим, что министр обороны не справляется со своими обязанностями. Но хоть раз кто-то исходил из вашей (СН) политической силы с его критикой и с объяснением, что нужно сделать, каким образом его заменить?"- заявила Рудик.

Нардеп также подчеркнула, что партия "Голос" собрала 150 подписей за созыв внеочередного заседания, на котором должна быть проголосована отставка главы Минздрава Степанова.

"Это еще один непрофессиональный человек, который уже год находится не на своей должности. Провалила все, что можно было провалить. Страна находится в кризисе коронавируса, а министр здравоохранения - постоянно говорит неправду, дезинформирует, не показывает эффективности. Мы не слышим никакой критики со стороны людей, которые его назначили в правительство. Вы, опять же, не хотите его заменить на человека, который будет более компетентным", - заявила депутат.