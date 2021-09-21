Рудык: Кабмин должен заботиться не только о информкампании, но и о доступе к вакцине для украинцев

Сейчас, когда Украина находится на пороге новой волны коронавируса, кроме информационной кампании, должен быть обеспечен легкий доступ к вакцине для всех граждан. Государство должно постоянно напоминать о том, где можно вакцинироваться и как это можно сделать.

"Давайте посмотрим на опыт других стран. Все страны, которые достигли хороших результатов в вакцинации, сотрудничали с работодателями, потому что лучший стимул для вакцинации - это проактивная позиция работодателя. И я вместе с фракцией "Голос" критиковала экс-министра здравоохранения Степанова за то, что не было вакцины. А потом, еще в июне, мы говорили правительству: "Давайте готовиться к локдауну, который будет осенью". И то, что сейчас эта подготовка идет так медленно и неэффективно - это не потому, что это непредсказуемо " , - отметила Кира Рудык.

Правительство не было готово выйти с первого сентября с четким планом подготовки к осенней волне коронавируса. То, что Кабмин говорит сейчас о доступе и возможности работать во время локдауна для вакцинированных украинцев, "Голос" предлагал еще 1 сентября вместе с множеством других инициатив для поддержки бизнеса.

"Наше предложение было четкое и справедливое. Во-первых, если у вас на предприятии вакцинировано 80% работников, люди имеют возможность работать. Это нужно было делать сразу и это стимулировало бы вакцинацию. Во-вторых, так же, как и в прошлом году, правительство должно выйти и сказать: "Да, мы скорее всего введем локдаун, но мы предупредим вас о нем за месяц, мы отменим ЕСВ и сделаем мораторий на проверки". И, в-третьих, правительство должно выделить деньги на поддержку предпринимателей. Все это фракция "Голос" уже внесла пакетом в парламент, а правительство потихоньку, словно это какие-то новости, теперь принимает. Я, конечно, благодарна, что вы принимаете наши инициативы, но не понимаю, почему мы каждый раз отстаем по уровню подготовки", - резюмировала лидер партии "Голос".