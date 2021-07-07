Рудник "Суха балка" заявляет о риске срыва производства из-за давления силовиков

"Только в течение последнего месяца, начиная с 11 июня текущего года, на предприятие дважды врывались сотрудники силовых структур под предлогом проведения осмотра/обыска шахты "Юбилейная". В настоящее время на предприятии в третий раз проводится обыск, работа снова приостановлена, выполнение производственной программы и стабильность работы поставлены под угрозу", - сообщил рудник.

Как рассказали на предприятии, в течение последних двух с половиной месяцев Криворожская окружная прокуратура совместно с управлением СБУ в Кривом Роге, Криворожским отделением полиции и центрально-городским районным судом Кривого Рога совершают в отношении ЧАО "Суха балка" незаконные действия, "прикрываясь надуманным уголовным производством, грубо нарушая нормы и требования украинского законодательства".

28 апреля Криворожской окружной прокуратурой было начато досудебное расследование по ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушения правил охраны труда" на основании материалов, которые поступили от УСБУ в Днепропетровской области. Данные материалы представляют собой показания "свидетелей", которые в действительности являются уволенными в начале 2021 г. сотрудниками рудника "Суха балка", не прошедшими ежегодный экзамен на знания техники и правил охраны труда.

"При этом статья 272 УК Украины относится к проступкам, а не преступлениям и подследственная органам полиции, а не СБУ. В период с 28.04.2021 г. по 11.06.2021 г. прокурор совместно с дознавателем полиции при оперативной поддержке СБУ провели допрос так называемых "свидетелей". Несмотря на явные нарушения, а также необъективные, предвзятые показания, которые были получены от указанных свидетелей, судья центрально-городского районного суда г. Кривого Рога разрешил прокурору и следователю провести осмотр с возможностью изъятия документов на ЧАО "Суха балка", - отмечают на предприятии.

11 июня прокурор Криворожской окружной прокуратуры, совместно с дознавателем Криворожского РУП ГУНП в Днепропетровской области, при поддержке отдела УСБУ в г. Кривой Рог, с ранее уволенными сотрудниками рудника и другими неизвестными лицами незаконно проникли на территорию ЧАО "Суха балка", где пытались провести осмотр шахты "Юбилейная".

"При проверке документов оказалось, что у дознавателя срок действия служебного удостоверения истек около 6 месяцев назад, а сотрудники СБУ, ранее уволенные сотрудники рудника и другие неизвестные лица находятся на территории ЧАО незаконно, так как они не указаны в определении суда. После предоставления указанными лицами всех надлежащих документов был проведен осмотр шахты "Юбилейная", - говорится в заявлении пресс-службе.

5 июля на территорию предприятия снова пришли те же представители правоохранительных органов, но уже с разрешением от другого судьи центрально-городского районного суда Кривого Рога на проведение обыска.

"Отдельно необходимо отметить, что в самом решении суда на проведение обыска указано, что ходатайство прокурора подтверждается приложенными к нему доказательствами, а именно: копией извлечения из Единого реестра досудебного расследования, показаниями ранее уволенных работников ЧАО "Суха балка" и справкой из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество. То есть, нет никаких доказательств необходимости проведения обыска, а соответственно и оснований для удовлетворения ходатайства", - подчеркнули на предприятии.

В результате незаконных и противоправных действий указанных правоохранителей, трижды за один месяц добавляют на предприятии, был нарушен рабочий процесс, деятельность дестабилизирована.

"Предприятие открыто к сотрудничеству с правоохранительными органами, но исключительно в правовом поле. Однако последовательность и характер действий силовых структур по ЧАО "Суха балка" наглядно свидетельствует о том, что верховенство закона в Украине для отдельных правоохранителей и судей - пустой звук. Желание установить контроль над предприятием и "обложить его данью" - для них, к сожалению, превыше любого закона", - сказано в заявлении пресс-службы рудника.