Рудьковский готовит против России иск в ЕСПЧ

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский намерен подать иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации, где он провел два года в заключении за брошенный в сторону российского посольства в Киеве камень.

"В РФ в Криминальном кодексе нет статьи за ответственность за пределами РФ. Но они закрывают на это глаза, это делалось, чтобы показать, что правоохранительная система как-то борется с врагами из Украины. Но мои юристы и сейчас ведут юридические процессы, мы подали кассацию в РФ, пойдем в Европейский суд и докажем, что это было политически мотивированное преследование, и выставим счет-компенсацию России", - заявил Рудьковский.

Также Рудьковский добавил, что во время его нахождения в российской тюрьме украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский путем шантажа принуждали его семью переоформить на них активы крупнейшей украинской газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

По его словам, с этой целью они привлекали как правоохранительные органы РФ, так и криминалитет.

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"…. Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", - рассказал Рудьковский.