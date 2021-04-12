Рудьковський готує позов проти Росії в ЄСПЛ
Екс-міністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський має намір подати позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації, де він провів два роки в ув'язненні за кинутий в бік російського посольства в Києві камінь.
Про це Рудьковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"В РФ в Кримінальному кодексі немає статті за відповідальність за межами РФ. Але вони закривають на це очі, це робилося, щоб показати, що правоохоронна система якось бореться з ворогами з України. Але мої юристи і зараз ведуть юридичні процеси, ми подали касацію в РФ, підемо до Європейського суду і доведемо, що це було політично мотивоване переслідування і виставимо рахунок-компенсацію Росії", - заявив Рудьковський.
Також Рудьковський додав, що під час його перебування в російській в'язниці українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували його сім'ю переоформити на них активи найбільшої української газодобувної компанії "Нафтогазвидобування".
За його словами, з цією метою вони залучали як правоохоронні органи РФ, так і криміналітет.
"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде по іншому шляху".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача з в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.
Нагадаємо, в лютому 2017 року Слідчий комітет РФ пред'явив шістьом громадянам України, серед яких був і Рудьковський, заочне звинувачення у нападах на російське посольство в Києві у 2014-му і 2016 роках.