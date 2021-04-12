ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рудьковський готує позов проти Росії в ЄСПЛ

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 16:47
Рудьковський готує позов проти Росії в ЄСПЛ Фото: Микола Рудьковський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Екс-міністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський має намір подати позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації, де він провів два роки в ув'язненні за кинутий в бік російського посольства в Києві камінь.

Про це Рудьковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"В РФ в Кримінальному кодексі немає статті за відповідальність за межами РФ. Але вони закривають на це очі, це робилося, щоб показати, що правоохоронна система якось бореться з ворогами з України. Але мої юристи і зараз ведуть юридичні процеси, ми подали касацію в РФ, підемо до Європейського суду і доведемо, що це було політично мотивоване переслідування і виставимо рахунок-компенсацію Росії", - заявив Рудьковський.

Також Рудьковський додав, що під час його перебування в російській в'язниці українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували його сім'ю переоформити на них активи найбільшої української газодобувної компанії "Нафтогазвидобування".

За його словами, з цією метою вони залучали як правоохоронні органи РФ, так і криміналітет.

"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде по іншому шляху".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача з в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Слідчий комітет РФ пред'явив шістьом громадянам України, серед яких був і Рудьковський, заочне звинувачення у нападах на російське посольство в Києві у 2014-му і 2016 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Николай Рудьковский Російська Федерація ЕСПЧ
NEWS
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні