Рудик: "Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики

По ее словам, "Голос" последовательно выступает за сбалансированную и активную политику государства, направленную на поддержку экономики, сохранение рабочих мест и защиту предприятий от банкротства.

"Правительство Шмыгаля ограничивает свою поддержку экономики тем, что выплачивает части предпринимателей по 8 000 гривен. Это не помощь, это издевательство. На эти деньги невозможно платить зарплату и сохранить рабочие места, невозможно погасить кредит или платить аренду. Поэтому депутаты "Голоса" зарегистрировали в парламенте законопроект № 5346, который направлен на поддержку предпринимателей и защиту рабочих мест во время пандемии. Он содержит четыре реальные инструменты поддержки экономики", - заявила Рудик.

В частности, освобождение от уплаты ЕСВ для всех предприятий, пострадавших от локдауну.

Второе - мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.

Третье - предоставление права общинам уменьшать ставки местных налогов и сборов для поддержки бизнеса.

Четвертое - расширенные возможности получить выплаты от государства, чтобы хоть восемь тысяч гривен получили все предприниматели, которые нуждаются в помощи через остановку бизнеса.

"Вместе с ключевыми объединения бизнеса вскоре мы финализируем план "Голоса" для поддержки экономики. К совместной работе готовы присоединиться Союз украинских предпринимателей, Украинский совет бизнеса, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, а также более 10 отраслевых ассоциаций. Общая позиция украинских предпринимателей и конструктивных сил в Верховной раде позволит спасти экономику от последствий коронавируса. Главное, чтобы был план действий и желание его реализовать", - резюмировала Рудик.