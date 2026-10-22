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Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики, - експерт

18:32 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олександр Мороз
Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики, - експерт Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів (фото: Getty Images)
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Чинна система граничних цін (прайс-кепів) стримує інвестиції в українську енергетику, оскільки дозволяє регулятору фактично вручну втручатися у ринкове ціноутворення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних і інфраструктурних програм громадської організації "Український центр економічних і політичних досліджень" ім. Олександра Разумкова Володимира Омельченка.

Як пояснив він, вклавши кошти у нову генерацію, інвестор не може бути впевнений, що Регулятор згодом не змінить цінові обмеження.

"У нас же ці прайс-кепи, вони що роблять? Вони відлякують інвесторів від інвестицій в нашу енергосистему, тому що коли ціна регулюється в ручному режимі, ніякий інвестор не піде", - зазначив Омельченко.

Він наголосив, що для залучення інвестицій Україні потрібно одночасно вирішувати проблему боргів, спрощувати регулювання і відмовлятися від моделі, за якої ціноутворення залежить від ручних рішень.

"Що я вкладу гроші зараз, а потім якийсь чиновник НКРЕКП візьме і знизить ціну різко, і що всі мої інвестиції накриються", — заявив Омельченко.

За його словами, ця проблема особливо важлива після минулорічного дефіциту електроенергії, який сягав 7 ГВт: енергосистемі потрібні нові потужності, але без прогнозованих ринкових правил приватні інвестиції залучити буде складно.

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.

Раніше Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках, заявив, що ручне регулювання прайс-кепів створює невизначеність для інвесторів і стримує вкладення у нову генерацію

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