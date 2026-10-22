Ручная регулировка прайс-кэпов отпугивает инвесторов от украинской энергетики, - эксперт

Действующая система предельных цен (прайс-кэпов) сдерживает инвестиции в украинскую энергетику, поскольку позволяет регулятору фактически вручную вмешиваться в рыночное ценообразование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических и инфраструктурных программ общественной организации "Украинский центр экономических и политических исследований" им. Александра Разумкова Владимира Омельченко.

Как объяснил он, вложив средства в новую генерацию, инвестор не может быть уверен, что Регулятор впоследствии не изменит ценовые ограничения. "У нас же эти прайс-кэпы, они что делают? Они отпугивают инвесторов от инвестиций в нашу энергосистему, потому что когда цена регулируется в ручном режиме, никакой инвестор не пойдет", – отметил Омельченко. Он подчеркнул, что для привлечения инвестиций Украине нужно одновременно решать проблему долгов, упрощать регулирование и отказываться от модели, при которой ценообразование зависит от ручных решений. "Что я вложу деньги сейчас, а потом какой-нибудь чиновник НКРЭКУ возьмет и снизит цену резко, и что все мои инвестиции накроются", - заявил Омельченко. По его словам, эта проблема особенно важна после прошлогоднего дефицита электроэнергии, достигшего 7 ГВт: энергосистеме нужны новые мощности, но без прогнозируемых рыночных правил частные инвестиции привлечь будет сложно.

Ситуация с прайс-кепами в Украине

Как сообщалось, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Напомним, эксперт энергетического рынка Владимир Галущак подчеркнул, что снижение прайс-кэпов на рынке электроэнергии может повлиять на объемы импорта и создать дополнительные риски для энергосистемы в периоды дефицита.

Ранее Владимир Кудрицкий, глава правления "Укрэнерго" в 2020–2024 годах, заявил, что ручная регулировка прайс-кэпов создает неопределенность для инвесторов и сдерживает вложения в новую генерацию.