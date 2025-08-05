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Рубль замість гривні: Сбербанк тепер на окупованих територіях, - ISW

Вівторок 05 серпня 2025 05:41
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Рубль замість гривні: Сбербанк тепер на окупованих територіях, - ISW Ілюстративне фото: окупація українських територій (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російський Сбербанк продовжує фінансову експансію на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Інституту вивчення війни (ISW).

Дочірня компанія Сбербанку - "Сбермобайл" - офіційно розпочала роботу в Херсонській та Запорізькій областях, що, на думку аналітиків ISW, свідчить про глибоку інтеграцію цих регіонів у фінансову систему РФ.

Про початок роботи мобільного оператора "СберМобайл" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей заявила окупаційна влада Херсонщини.

Це перший російський федеральний мобільний оператор, що розгорнув діяльність на тимчасово окупованій території України.

Подія збіглася з початком дводенного бізнес-форуму за участі представників корпорації ВЕБ.РФ, російських чиновників і так званих "адміністрацій" Луганської області.

Висновки аналітиків ISW

За словами експертів, Росія прагне змусити окуповані області покладатися на її банківську інфраструктуру, поступово відриваючи їх від української економіки.

Це частина системного процесу колонізації українських територій, адже такі моменти ускладнюють подальше повернення вказаних територій до українського правового та економічного поля.

З кожним новим кроком - від банківських карток до мобільних послуг - російський вплив закріплюється не лише територіально, а й ментально.

До речі, за оцінками ISW, Москва використовує війну не лише для експансії, але й для компенсації економічних втрат, намагаючись за рахунок окупованих регіонів утримувати на плаву власну стагнуючу економіку.

Отож, слід розуміти, що Сбербанк і його структури відіграють центральну роль у фінансовій анексії українських територій. Дійсно, за красивими словами про "розвиток" і "доступ до послуг" стоїть чітка стратегія: зробити окуповану Україну ще більш залежною від Москви - і фінансово, і технологічно, і політично.

Нагадаємо, що з тимчасово окупованих територій в Україну вдалось повернути дівчину, яка 11 років провела в окупації.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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