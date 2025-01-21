Рубіо заявив, що Україна та РФ для завершення війни повинні "від чогось відмовитися"

Марко Рубіо одразу після свого затвердження у Сенаті США на посаду державного секретаря висловився про завершення війни між Росією та Україною. Політик переконаний, що кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на CNN.
У розмові з представниками ЗМІ Рубіо зізнався, що не може назвати орієнтовні часові рамки для припинення російсько-української війни.
Разом з тим він заявив, що кожна сторона для завершення конфлікту має у "чомусь" поступитися.
Рубіо також чітко визнав Росію агресором у цій війні.
"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент (Дональд Трамп, - ред.), він хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти, і це теж буде складно", - сказав майбутній держсекретар США.
За його словами, це "складні речі", і він "не може встановити часові рамки".
Проте, додав Рубіо, він може "сказати, що кожного разу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться поступитися в чомусь".
Однак між тим американський політик не став говорити, якою саме може бути поступка з боку України.
"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, і про те, що ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах. І, очевидно, залученим країнам, як росіянам, так і українцям, доведеться приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися", - заявив Рубіо.
Відповідаючи на запитання, як скоро можуть розпочатися переговори та припинення вогню, він зазначив, що "це буде головним пріоритетом президента, тому це буде майже негайно".
"Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний і кривавий конфлікт, і йому потрібно покласти край", - наголосив Рубіо.
Він додав, що "Росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити".
Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово обіцяв покласти край російсько-українській війні ще до того, як був обраний президентом США.
Зокрема, Трамп обіцяв закінчити війну за перші 24 години свого президентства. При цьому вже 8 січня майбутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що він хоче за 100 днів знайти рішення для завершення війни РФ з Україною.
Нещодавно майбутній радник з національної безпеки США в адміністрації Трампа Майк Волтц заявив, що залишаються відкритими три ключові питання стосовно можливих майбутніх переговорів та домовленостей між Україною та РФ.
Вчора також стало відомо, що команда Трампа готується до переговорів та зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для припинення війни проти України.
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