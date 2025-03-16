Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим: про що говорили

Зокрема, сторони обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між США і РФ.

Крім цього, Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.

"Держсекретар поінформував Росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі", - ідеться в публікації.