Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим: про що говорили

У суботу, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди вони торкнулися кількох тем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.
Зокрема, сторони обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між США і РФ.
Крім цього, Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.
"Держсекретар поінформував Росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі", - ідеться в публікації.
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп віддав наказ атакувати позиції бойовиків у Ємені.
"Сьогодні я віддав наказ збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів Хуті в Ємені. Вони ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Крім того, ці атаки є потужним сигналом Ірану, оскільки Трамп прагне укласти з цією країною ядерну угоду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.