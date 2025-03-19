Рубіо погрожує Венесуелі санкціями, якщо та не прийме висланих зі США мігрантів
Держсекретар США Марко Рубіо попередив Венесуелу про "жорсткі" санкції. Зокрема, Вашингтон вживе таких заходів, якщо країна не погодиться прийняти мігрантів, висланих зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Венесуела зобов'язана прийняти своїх репатрійованих громадян зі США. Це не питання для обговорення або переговорів. І це не заслуговує жодної нагороди. Якщо режим Мадуро не прийме постійний потік депортаційних рейсів без подальших виправдань або затримок, США виведуть нові, суворіші та посилювальні санкції", - написав Рубіо в соцмережі Х.
Раніше в четвер, спецпредставник Трампа з особливих доручень Річард Гренелл повідомив у тій самій соцмережі, що "Венесуела погодилася відновити польоти для виведення своїх громадян, які порушили імміграційні закони США та незаконно в'їхали" до Сполучених Штатів.
Ще раніше, у січні, Гренелл зустрівся в Каракасі з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб обговорити депортаційні рейси. Це сталося після того, як Мадуро відмовився приймати назад своїх громадян. Крім того, ця зустріч призвела до звільнення шести американців, затриманих у Венесуелі.
CNN зазначає, що нова загроза з боку Рубіо виникла на тлі спроб Трампа використати широкі повноваження воєнного часу для швидкої депортації деяких мігрантів, яких США звинувачують у зв'язках із венесуельською бандою Tren de Aragua. Однак федеральний суддя тимчасово заблокував депортації, щоб розглянути наслідки застосування цього закону.
Детальніше про те, що було відомо про відмову Венесуели приймати своїх громадян у січні 2025 року - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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