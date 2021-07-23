Рубили лес во время пожаров: в Луганской области разоблачили "схему" на миллион гривен

По данным следствия, схему наладила преступная группа, в состав которой вошли двое должностных лиц государственного предприятия "Сватовское лесоохотничье хозяйство" и местный житель.

Так, при проведении выборочных санитарных рубок, мастера леса и их сообщник осуществляли незаконную сверхурочную порубку деревьев для их дальнейшего сбыта.

Указано, что древесина перевозилась без оформления товарно-транспортных накладных и реализовывалась за кассой госпредприятия.

Как сообщают в пресс-службе, самовольная вырубка и сбыт леса осуществлялись именно в то время, когда внимание правоохранительных органов было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров (в течение июля-октября 2020 года) в других районах Луганской области.

В результате чего, всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Кроме того, представителям лесхоза инкриминируется злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Фото: в Луганской области незаконно вырубили деревьев на 1 млн гривен (gp.gov.ua)