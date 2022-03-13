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В Рубежном российские оккупанты захватили восточные окрестности города

Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о российском вторжении на территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Враг пытается захватить города областного значения Луганской области. В эпицентре боев оказались Северодонецк и Рубежное.

"Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окрестностями населенного пункта Рубежное", – говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что русские войска могут готовить наступление на левый берег Киева.

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