В Рубежном российские оккупанты захватили восточные окрестности города

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о российском вторжении на территории Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook Генерального штаба ВСУ.
Враг пытается захватить города областного значения Луганской области. В эпицентре боев оказались Северодонецк и Рубежное.
"Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окрестностями населенного пункта Рубежное", – говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, что русские войска могут готовить наступление на левый берег Киева.
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