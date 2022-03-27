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В Рубежном и Попасной идут уличные бои. Оккупанты обстреляли дома и школу, - Луганская ОВА

Фото: последствия вражеского обстрела в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

В результате вражеских обстрелов в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном были повреждены 11 жилых домов, есть пострадавшие среди мирных граждан. Также в Рубежном и Попасной продолжаются уличные бои между бойцами ВСУ и российскими захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции", - говорится в сообщении.

В ряде городов области были повреждены дома из-за обстрелов. Так, 3 многоэтажки и 8 частных домов попали под удары оккупантов в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

Из-под завалов спасли четверых жителей, два человека пострадали.

В Луганской области сейчас без света остаются 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта (12 частично и 20 полностью).

Без газоснабжения - около 41 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах (23 полностью и 5 частично).

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской общины, проблемы с подачей воды есть и в Северодонецке и Лисичанске.

Ранее сообщалось, что 26 марта по Лисичанску российские оккупанты ударили "Точкой-У" и "Градами".

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ЛуганскСеверодонецкЛисичанскПопаснаяРубежноеВойна России против Украины