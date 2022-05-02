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В Рубежном оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию и ведут обстрел гуманитарного штаба

Эвакуация с Рубежного сорвана (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

В Рубежном Луганской области российские оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию мирного населения. По местному гуманитарному штабу ведутся обстрелы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

В частности, россияне продолжают непрерывный обстрел Рубежного.

"Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом до Рубежного и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать уцелевшим", - сообщает ОГА.

Глава ОВА рассказал, что в здании гуманитарного штаба" опасно находиться даже несколько минут", не говоря уже об эффективной организации гумпомощи. Также из-за постоянных российских обстрелов жители Рубежного встали на грань гуманитарной катастрофы.

Кроме того, в других громадах Луганской области ситуация с доставкой гуманитарной помощи пока контролируемая.

Ранее мы сообщали, что жители Луганской области отказываются от эвакуации.

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ЛуганскРубежное