В Рубежном оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию и ведут обстрел гуманитарного штаба

В частности, россияне продолжают непрерывный обстрел Рубежного.

"Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом до Рубежного и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать уцелевшим", - сообщает ОГА.

Глава ОВА рассказал, что в здании гуманитарного штаба" опасно находиться даже несколько минут", не говоря уже об эффективной организации гумпомощи. Также из-за постоянных российских обстрелов жители Рубежного встали на грань гуманитарной катастрофы.

Кроме того, в других громадах Луганской области ситуация с доставкой гуманитарной помощи пока контролируемая.