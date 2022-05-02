В Рубежном оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию и ведут обстрел гуманитарного штаба

В Рубежном Луганской области российские оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию мирного населения. По местному гуманитарному штабу ведутся обстрелы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
В частности, россияне продолжают непрерывный обстрел Рубежного.
"Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом до Рубежного и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать уцелевшим", - сообщает ОГА.
Глава ОВА рассказал, что в здании гуманитарного штаба" опасно находиться даже несколько минут", не говоря уже об эффективной организации гумпомощи. Также из-за постоянных российских обстрелов жители Рубежного встали на грань гуманитарной катастрофы.
Кроме того, в других громадах Луганской области ситуация с доставкой гуманитарной помощи пока контролируемая.
Ранее мы сообщали, что жители Луганской области отказываются от эвакуации.
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