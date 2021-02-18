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Рубан заявил о возможном росте случаев коронавируса в Киеве через неделю

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 11:46
Рубан заявил о возможном росте случаев коронавируса в Киеве через неделю Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Андрей Козловский

Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице через неделю ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация осложнилась на западе Украины.

Об этом Олег Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю дойдет до Киева", - сказал председатель Госпотребслужбы.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины сообщило о 6237 новых заражений коронавирусом в стране. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 30 апреля.

Кроме того, в МОН объяснили, как будут работать детсады и школы во время адаптивного карантина.

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