Рубан объяснил, от чего зависит пребывание Киева в зеленой зоне

Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснил, от чего зависит пребывание столицы в зеленой зоне карантина. По его словам, в городе сейчас регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусом.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Что касается пересмотра критериев, то они разрабатываются Киевским институтом экономики. И сегодня в Киеве мы используем критерии, которые использовались еще 20-30 лет назад ведущими эпидемиологами. Можно сказать, что у нас сегодня регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией и регистрируется максимальное количество локальных случаев", - отметил чиновник.

По словам Рубана, останется ли Киев в зеленой зоне, зависит от решения Кабинета министров по расширению критериев определения зон карантина.

Напомним, ранее он подчеркивал, что Киев всегда будет лидером по заболеваемости коронавирусом, ведь он первый заходит в эпидемию как мегаполис и будет последний выходить.

Как писало РБК-Украина, в Госпродпотребслужбе прогнозируют рост количества случаев коронавируса в Киеве в сентябре.

Так, загруженность коек в Киеве превысила порог в 50% на среду, 12 августа, а во вторник этот показатель составлял 48,48%.